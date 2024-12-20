Almanya'da Noel Pazarına Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarında bir araç yayaların arasına daldı. Saldırıda en az bir kişinin öldüğü; en az 60-80 arasında yaralının olduğunu açıklandı.

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Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde bir araç Noel pazarındaki kalabalığın içine daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şoförün yakalanıp gözaltına alındığını duyurdu. Yerel yetkililer olayla ilgili saldırı ihtimalini değerlendiriyor. Öte yandan Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi.

EN AZ 60 YARALI

Alman basını, olayda en az 1 kişinin öldüğünü ve çok sayıda da yaralı olduğunu aktardı. Yerel kurtarma ekipleri en az 60-80 arasında yaralının olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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