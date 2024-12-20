ABD'den HTŞ Lideri İçin Sürpriz Karar: Colani’nin Başına Konulan Para Ödülü Kaldırıldı

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.

Bu gelişmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren HTŞ lideri Colani hakkında verilecek bilgi karşılığında sunulan 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldığını duyurdu.

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Kaynak: AA