Eski Öğrenci Dehşet Saçtı! Hırvatistan'da İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hırvatistan’da bir ilkokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 7 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Okulun eski bir öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Eski Öğrenci Dehşet Saçtı! Hırvatistan'da İlkokulda Bıçaklı Saldırı: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bir ilkokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki bıçaklı şahsın yerel saatle 09.50'de okula girdiği, bir öğretmene ve birkaç öğrenciye saldırdığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, olayda 7 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 5’i çocuk 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİYMİŞ

Yerel medyada okulun eski bir öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç konuyla ilişkin açıklamasında, yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü ifade ederek hayatını kaybeden öğrencinin ailesine baş sağlığı diledi.

Kaynak: İHA

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