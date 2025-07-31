Nelson Semedo, Fenerbahçe İçin İstanbul'da

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Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan ayrılan Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, Lazio ile oynanan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından stadyumda yaptığı duyuruyla 1993 doğumlu Nelson Semedo'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığını açıkladı. Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da "Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Nelson Semedo'yu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

NELSON SEMEDO'NUN KARİYERİ

31 yaşındaki oyuncu kariyerinde Benfica, Barcelona ve Wolverhamtpon formaları giydi.

Benfica'dan Barcelona'ya 35 milyon Euro'ya transfer olan Semedo, Wolverhamton'a ise 32 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Sarı-lacivetli ekip, transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Başarılı sağ bek geçen sezon Premier Lig ekibinde 38 maçta görev aldı.

Kaynak: Haber Merkezi