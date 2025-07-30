Galatasaray Osimhen'de Mutlu Sona Ulaştı

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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Nijeryalı yıldız, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Osimhen'i Galatasaray kulübü yetkilileri ve çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Nijeryalı golcünün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

OSIMHEN'İN GALATASARAY SERÜVENİ

Geride kalan sezonda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray’da, Victor Osimhen performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattındaki en önemli silahı olan Nijeryalı golcü, Süper Lig’de kaydettiği 26 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Osimhen, Galatasaray’daki ilk sezonunda kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi.

Tüm kulvarlarda toplam 41 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı, 7 de asist yaptı.

FUTBOL KARİYERİ

Futbol sahnesine Alman ekibi Wolfsburg ile çıkan Nijeryalı, önce Charleroi, sonra da Lille'de gösterdiği birer sezonluk performansla asıl patlama yapacağı Napoli'ye transfer oldu.

2022-23'te Napoli'nin 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olan Osimhen, attığı 26 gol ile Serie A'da gol krallığı koltuğuna oturmuştu. Nijeryalı golcü, 2024 yazında kulübünde yaşadığı sorunların ardından Galatasaray'a kiralık olarak katılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi