Başakşehir Tur İçin Sahaya Çıkacak

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More karşısında tur arayacak.

Başakşehir Tur İçin Sahaya Çıkacak
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi'nin yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.

Kaynak: AA

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