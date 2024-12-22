Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı

Erzurum’da antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda kar altında kalıp yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan için tören düzenlendi. Yazgan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketine gönderildi. Yazgan'ın iki bir an olsun tabutun yanından ayrılmadı.

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Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de dün yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı. Emre Yazgan için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı - Resim : 1

Gebze Asri Mezarlığı morgundan alınan 16 yaşındaki judocunun cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

YANINDAN AYRILMADI

Burada helallik alınıp dua edilmesinin ardından öğle vakti İlyasbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Kazadan yaralı kurtulan ikizi Yunus Yazgan ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Genç judocunun cenazesi, defnedilmek üzere uçakla memleketi Trabzon'a gönderildi.

Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı - Resim : 2

'HER DÖNEM KAMP YAPTIĞIMIZ YER'

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Yazgan gibi büyük yeteneği kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Milli judocu için Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki İlyas Bey Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Huysuz, gazetecilere, "Böyle bir acı olayın içinde kaybetmemiz bizi çok üzdü. Spor camiası olarak zor günler geçiriyoruz. Gelecek adına isminin bahsedileceği genç yeteneğimizi Cenabıallah yanına aldı. Şehitler mertebesine ulaşmış olarak bakıyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Ailesiyle iki gündür beraberiz. Arkadaşları da biz de bitkiniz. Bir hazırlık döneminde böyle bir talihsizlik yaşadık. Zor bir süreç." diye konuştu.

Kampları yılda iki kez yaptıklarını aktaran Huysuz, "Sporcularınızın performansı için yükseklik kampını her dönem yapmanız gerekiyor. Her dönem kamp yaptığımız yerde, böyle bir talihsizlik yaşadık. Suçlu aramak veya başka bir şey bulmak kolay ama her dönem yapılan şeyler. Keşke olmasaydı" şeklinde konuştu.

Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı - Resim : 3

'HERKES ÜZGÜN'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin de Yazgan'ın çocukluktan beri kulüpte ikiz kardeşiyle judo yaptığını ve çok başarılı olduğunu dile getirdi.

Herkesin çok üzgün olduğunu ifade eden Ercin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üzgünüz, herkes üzgün. İyi, başarılı, TOHM ve geleceğin olimpiyat sporcusuydu. Hem okul hem de sporda çok iyi bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Olimpiyata hazırlanan, geleceğin sporcuları arasındaydı. TOHM sporcuları, özel eğitimle olimpiyatın geleceği için turnuvalara başlayacaktı. Yükseklik irtifa antrenmanları deniyor bunlara. 21 gün kalınıyor. Oksijensiz ortamda sporcuların antrenman yapması sağlanarak oksijenli ortamlarda çok daha rahat antrenman yapmalarını ve kondisyon durumlarını en üst seviyeye çıkarmak için irtifa antrenmanları yapılıyor."

Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı - Resim : 4

SPORTİF BAŞARILARI

Emre Yazgan, 2017'de Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ve 2018'de Judo Küçükler Türkiye Birinciliğinde 1'incilik elde etti. 2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Yazgan, bu yıl da Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda aynı kiloda 3'üncülük kazandı.

Bugüne kadar ayrıca yurt içinde katıldığı birçok organizasyonda dereceleri bulunan Yazgan, yine bu yıl Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda birincilik elde etti.

Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı - Resim : 5

Çığ Faciasında Yaşamını Yitiren Judocu Emre Memleketine Uğurlandı: İkizi Tabutunun Yanından Ayrılmadı - Resim : 6

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Kaynak: DHA

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