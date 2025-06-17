BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak
Elektrikli otomobil dünyasında hızla büyüyen Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye pazarındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün’ün yaptığı açıklamalara göre, BYD'nin iki yeni modeli olan Sealion 7 ve Atto 2, 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
D segment SUV sınıfında konumlanan BYD Sealion 7, özellikle aileler ve uzun yolculuk tutkunları için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı, sportif dış görünümü ve modern iç tasarımıyla konforla şıklığı bir arada sunmayı hedefleyen model, yüksek performansı ve ileri teknolojileriyle de adından söz ettiriyor.
Araçta kullanılan 91.3 kWh kapasiteli batarya, tek şarjla yaklaşık 500 kilometre menzil sağlarken, 230 kW hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yola çıkmaya hazır hale geliyor. 390 kW (yaklaşık 523 hp) gücündeki motoruyla güçlü bir sürüş deneyimi sunan Sealion 7, aynı zamanda çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi birçok gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış durumda.
TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
İngiltere’de yaklaşık 45.000 sterlin seviyesindeki satış fiyatı dikkate alındığında, Sealion 7’nin Türkiye’de 3 ila 4 milyon TL aralığında bir etiketle satışa sunulması bekleniyor. Ancak bu fiyat, döviz kuru ve vergi oranlarındaki değişime göre farklılık gösterebilir.
BYD’nin daha kompakt yapısıyla dikkat çeken yeni modeli Atto 2, B segment SUV pazarında rekabeti kızıştırmaya geliyor. Özellikle Avrupa’da ilgi gören bu model, Blade Battery teknolojisini taşıyan 45.12 kWh kapasiteli bataryası sayesinde şehir içi kullanımda 463 kilometreye varan menzil sunuyor.
Ancak bu modelde dikkat çeken bir konu da hızlı şarj kapasitesinin sınırlı olması. Araç, maksimum 65 kW DC şarj desteği ile %10’dan %80’e yaklaşık 37 dakikada şarj olabiliyor. 130 kW (174 hp) gücündeki motoru ve 290 Nm tork değeriyle Atto 2, hem şehir içinde çevik bir sürüş deneyimi hem de günlük ihtiyaçlara uygun bir performans sağlıyor.
FİYATI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
Tahmini Türkiye fiyatı: İngiltere satış fiyatı yaklaşık 28.000 sterlin olan Atto 2’nin, Türkiye’ye geldiğinde 2 milyon TL civarında bir fiyatla satışa sunulması öngörülüyor. Ancak bu rakamlar, piyasaya giriş tarihindeki döviz ve vergi politikalarına göre şekillenecek.
TÜRKİYE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA YENİ DÖNEM
Sealion 7 ve Atto 2 modelleriyle BYD, Türkiye’de elektrikli otomobil kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor. Hem şehir içi kullanım için ideal kompakt çözümler hem de uzun menzilli SUV seçenekleriyle marka, farklı kullanıcı profillerine hitap etmeye hazırlanıyor.