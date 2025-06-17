BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak

D segment SUV sınıfında konumlanan BYD Sealion 7, özellikle aileler ve uzun yolculuk tutkunları için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geniş yaşam alanı, sportif dış görünümü ve modern iç tasarımıyla konforla şıklığı bir arada sunmayı hedefleyen model, yüksek performansı ve ileri teknolojileriyle de adından söz ettiriyor.

Araçta kullanılan 91.3 kWh kapasiteli batarya, tek şarjla yaklaşık 500 kilometre menzil sağlarken, 230 kW hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yola çıkmaya hazır hale geliyor. 390 kW (yaklaşık 523 hp) gücündeki motoruyla güçlü bir sürüş deneyimi sunan Sealion 7, aynı zamanda çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi birçok gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış durumda.