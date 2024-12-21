Palandöken'deki Çığ İkizleri Ayırdı, Milli Sporcular Korkunç Anı Anlattı! 'Gözümüzün Önünden Gitmiyor'

Judo Genç Milli Takımı sporcularının kamp yaptığı, Erzurum'un Palandöken Dağı'nda bugün çığ düşmesi meydana geldi. 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybederken, 3 sporcu da yaralandı. Yaralanan sporculardan biri Erzurum Şehir Hastanesi, 2'si de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Şehir hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

'400-500 METRE SÜRÜKLENDİK'

Yaralı sporculardan Hilmi Mucik de 4-5 kişinin önden dağa doğru tırmandığını, kendisinin de arkadaşlarının 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kar sertleşmişti, yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular."

Hilmi Mucik

'O AN GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'

Yaralılardan Berkay Aydın da olayın gözünün önünden hiç gitmediğini vurgularken şöyle konuştu:

"5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk."

'BUGÜN TABURCU EDECEĞİZ'

Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Erzurum'a ve spor camiasına geçmiş olsun dileğine bulundu. Tör, "Hastanemize getirilen 3 yaralının büyük sıkıntıları yok, soğuk teması nedeniyle ısınma problemleri vardı müdahale ettik, kırıkları yok. Bir arkadaşımızın dişinde kırılma mevcut. Yaralılarımızı gün içinde taburcu edeceğiz" dedi.

Yunus Yazgan

ÇIĞ FELAKETİ İKİZLERİ AYIRDI

Vefat eden milli sporcu Emre Yazgan ile yaralanan Yunus Yazgan'ın ikiz oldukları öğrenildi. Vali Mustafa Çiftçi ile beraberindeki kurum müdürleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen ve olaydan yaralı kurtulan Yunus Yazgan'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA