Gazeteci Özlem Gürses İçin Ev Hapsi Kararı

Gazeteci Özlem Gürses'in kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da bulunduğu otelde gözaltına alınan Gürses, Ankara'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İstanbul'da Vatan Emniyet Caddesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ifade sürecinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Gürses'in savcılık ifadesi tamamlandı. Özlem Gürses tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürses için ev hapsi kararı verildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İŞTE ÖZLEM GÜRSES'İN SAVCILIK İFADESİ...

Özlem Gürses'in savcılık ifadesine ulaşıldı. Tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri süren Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm" ifadesini kullandı.

Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti.

Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

"Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."

Kaynak: DHA