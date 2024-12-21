Konya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya Beyşehir'de tır ile otomobil çarpıştı. Trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesi İpek yolu Görünmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 32 ADF 106 plakalı tır ile M.S.S.'nin kullandığı 06 DPE 772 otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

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