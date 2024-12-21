Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Çığ Faciası Hakkında Soruşturma

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ sonrası Judo Genç Milli Takımı'ndan Emre Yazgan hayatını kaybetti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin, "Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz" dedi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Olaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz. Olayın hadisesinin olduğu yer kayak merkezine bir kilometre mesafede bir yerde, arkamızdaki alan Sultansekisi diye tabir ettiğimiz yer. Dolayısıyla şu anda kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Onun için zaten şu anda tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Onlar kayaklarını yapmaya devam ediyorlar. Kayak merkezimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil."

Kaynak: AA