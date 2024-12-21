Seyir Halindeki Tofaş Alev Alev Yandı

İstanbul'da E-5 yan yolda Fiat Tofaş otomobil seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, trafikte yoğunluk oluştu.

Seyir Halindeki Tofaş Alev Alev Yandı

Yangın, saat 14.50 sıralarında Büyükçekmece E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 66 PD 178 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Alevleri gören sürücü dışarıya çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yanan aracı söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, trafik durma noktasına geldi.

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Kaynak: İHA

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