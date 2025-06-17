Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor
Denize kıyısı olmayan Sivas, yılda 40 milyon alabalık yumurtası üreterek Avrupa pazarına balık ihraç ediyor. Soğuk su sayesinde lezzetiyle öne çıkan alabalıklar, Norveç somonunu geride bırakıyor.
Kaynak: İHA
Denize kıyısı bulunmayan Sivas, Türkiye’nin alabalık üretiminde adından söz ettiriyor. Kentte yılda ortalama 40 milyon alabalık yumurtası üretiliyor ve bu yumurtalar farklı bölgelerde büyütülerek başta Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Soğuk suda yetiştirilen bu balıklar, lezzeti ve besin değeriyle Norveç somonunu bile geride bırakıyor.
BOZKIRDAN AVRUPA’YA UZANAN LEZZET YOLCULUĞU
Sivas’ın iç bölgelerinde bulunan alabalık üretim tesislerinde, soğuk su sayesinde yavaş gelişen ancak yoğun lezzet barındıran balıklar yetiştiriliyor. Bu yumurtalar, Kayseri ve Karadeniz gibi bölgelerde gelişim sürecini tamamladıktan sonra ihracata hazır hale geliyor. Yıllık ortalama 40 milyon yumurta üreten Sivas, Türkiye’nin su ürünleri ihracatında önemli bir noktaya ulaşıyor.
"DENİZ YOK AMA ÜRETİM VAR"
Sivas Su Ürünleri Birlik Başkanı Orhan Erdal Çakırer, kentin üretimdeki rolünü şu sözlerle anlattı:
"Yılda yaklaşık 40 milyon yumurta üretiyoruz ve bu yumurtalar büyük işletmelere teslim ediliyor. Bu süreç, denizlerde devam ediyor ve ardından Avrupa ülkelerine kadar uzanıyor. En çok ihracatı Rusya’ya yapıyoruz. Türkiye genelinde 1.200 üretici yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir hacim oluşturuyor. Hedefimiz bu rakamı 4 milyar dolara çıkarmak."
MODERN TESİSLERLE İLK 5 HEDEFİ
Sivas’ta modern üretim tesislerinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çamlıgöze Barajı’nda yıllık 5 ton kapasiteli üretim yapan büyük tesisin yanı sıra, dört yeni işletmenin açılış süreci tamamlanmak üzere. Çakırer, "Amacımız Sivas’ı Türkiye’de alabalık üretiminde ilk 5 şehir arasına sokmak. Avrupa, bizim balığımızın kalitesini biliyor ve bizden talep ediyor" dedi.
"SOĞUK SUYLA YAVAŞ YAVAŞ YETİŞİYOR, ETİ DAHA LEZZETLİ OLUYOR"
Alabalık üreticisi Rasim Çimen ise balığın lezzet sırrını şöyle anlattı:
"Buradaki suyun soğuk olması, balığın yavaş büyümesine neden oluyor. Bu da etin daha sıkı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Dezavantajımız, balığın daha fazla yem tüketmesi. Ama lezzeti sayesinde gelen herkes memnun ayrılıyor. Bizi ziyaret edenler hem huzurlu bir ortamda yemek yiyor hem de balığın kalitesini takdir ediyor."
TÜRK ALABALIĞINA AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Yüksek Omega-3 içeriğiyle dikkat çeken Sivas alabalığı, sağlıklı beslenme konusunda bilinçli tüketicilerin tercihi haline gelmiş durumda. Türkiye'nin hayvancılıkta bazı kalemlerde dışa bağımlı olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri, balıkçılıkta ise net ihracatçı konumda olmanın önemine vurgu yaptı. Sivas’ın katkısıyla, Türkiye su ürünleri sektöründe dünya genelinde daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.