Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor

"SOĞUK SUYLA YAVAŞ YAVAŞ YETİŞİYOR, ETİ DAHA LEZZETLİ OLUYOR"

Alabalık üreticisi Rasim Çimen ise balığın lezzet sırrını şöyle anlattı:

"Buradaki suyun soğuk olması, balığın yavaş büyümesine neden oluyor. Bu da etin daha sıkı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Dezavantajımız, balığın daha fazla yem tüketmesi. Ama lezzeti sayesinde gelen herkes memnun ayrılıyor. Bizi ziyaret edenler hem huzurlu bir ortamda yemek yiyor hem de balığın kalitesini takdir ediyor."