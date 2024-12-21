Emre Yazgan'ın Acılı Babası İlk Duygularını Anlattı: 'O Sözü Duyunca Dondum Kaldım!

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcularının bulunduğu esnada çığ düştü. Meydana gelen çığ faicasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Yaralılardan birinin de Emre Yazgan'ın ikizi olduğu öğrenilirken, vefat eden Emre Yazgan'ın acılı babası ise ilk duygularını tv100 muhabiri Başak Bilgin'e anlattı.

'ALLAH BİRİSİNİ ALDI DİĞERİNİ BAĞIŞLADI'

"Haberi bana hocası iletti. "Çığ düştü, Yunus kendini kurtarmış, Emre'yi arıyorlar "dedi. Ben o sırada dondum kaldım. Milli sporculardı. Kardeşinin durumu iyi. İki kardeşlerdi birisini Allah aldı, diğerini bağışladı. Belden aşağısını çığ almış. Milli takım kampına gittiler. Yürüyüşe çıkmışlardı. Yaptıkları sporu çok seviyordu. 7 yaşından beri, 12 seneden beri bu sporu yapıyordu. Türkiye şampiyonu olmuştu geçen sene."

Kaynak: tv100