Özlem Gürses'e 'Ev Hapsi'ne İlk Tepki CHP Lideri Özel'den

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses için ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı verilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu. Şimdi de ev hapsi… Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması. Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye’ye. YAZIKLAR OLSUN!!!"

Kaynak: Haber Merkezi