Özlem Gürses İçin Tutuklama Talebine İlk Tepki İmamoğlu'ndan

Gazeteci Özlem Gürses, Youtube'da kendisine ait kanalda kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, tutuklama kararının doğru olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Gazeteci Özlem Gürses’in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi doğru olmamıştır. Umarım mahkeme dil sürçmesi kaynaklı sorunu gözetir ve tutuklama kararı vermez. İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap Bağdat’tan da milletten de döner"

ÖZLEM GÜRSES NE SÖYLEMİŞTİ?

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında yayınladığı bir videosunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı bir yorum nedeniyle 20 Aralık Cuma akşamı Ankara’da gözaltına alınmıştı. Daha sonra 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul’a getirilen Gürses hakkında savcılık tutuklama talep etti.

Öte yandan Gürses, yayınında “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” demişti. Gürses’in avukatı Furkan Kamalak, bunun dil sürçmesi olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi