Kız Çocuğunun Parmağı Metal Parçaya Sıkıştı, İmdadına İtfaiye Yetişti

Batman'da bir kız çocuğunun metal parçaya sıkışan parmağına hastanede doktorlar yardımcı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çocuğun parmağı kurtarıldı.

Kız Çocuğunun Parmağı Metal Parçaya Sıkıştı, İmdadına İtfaiye Yetişti

Batman'da S.A. isimli kız çocuğu, oyun oynarken parmağını metal parçaya sıkıştırdı. Ailesi, metal parçayı kendi imkanlarıyla çıkarmayı deneyip başarısız olunca çocuğu İluh Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kız Çocuğunun Parmağı Metal Parçaya Sıkıştı, İmdadına İtfaiye Yetişti - Resim : 1

Hastanede metal parça çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden destek istendi. Hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal parçayı kız çocuğunun zarar görmemesi için doktor gözetiminde yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu spiral makinasıyla keserek kurtardı.

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Kaynak: DHA

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