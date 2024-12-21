Kimse Anlam Veremedi... İzmir'de Bir Acayip Hırsızlık!

İzmir’de takı mağazası kapısındaki yılbaşı süsünü çalıp kaçan kadın herkesi şoke etti. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda iş yeri sahibi, kadından şikayetçi olmadı.

Kimse Anlam Veremedi... İzmir'de Bir Acayip Hırsızlık!

İzmir’in Çeşme ilçesinde Alaçatı Hacımemiş Mahallesi’nde, dün gece garip bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir takı mağazası kapısında bulunan ve yılbaşı için hazırlanan süs, sokaktan geçen bir kadın tarafından alındı.

Kimse Anlam Veremedi... İzmir'de Bir Acayip Hırsızlık! - Resim : 1

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kadının sokaktan geçerek süs gözüne kestirip aldığı ve sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

Yılbaşı için hazırladığı süsün yerinde olmadığını anlayınca kameraları inceleyen iş yeri sahibinin ise olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Parfüm Çalan Adamı Beyzbol Sopasıyla DövdüParfüm Çalan Adamı Beyzbol Sopasıyla DövdüGüncel
Şilili Escobar'dan İstanbul'da Milyonluk Soygun: İçinden Örümcek Adam Çıktı!Şilili Escobar'dan İstanbul'da Milyonluk Soygun: İçinden Örümcek Adam Çıktı!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Hırsızlık
Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor
Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor
Konya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı Konya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Palandöken'deki Çığ İkizleri Ayırdı, Milli Sporcular Korkunç Anı Anlattı! 'Gözümüzün Önünden Gitmiyor' Milli Sporcular Korkunç Anı Anlattı! 'Gözümüzün Önünden Gitmiyor'