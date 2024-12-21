Kimse Anlam Veremedi... İzmir'de Bir Acayip Hırsızlık!

İzmir’in Çeşme ilçesinde Alaçatı Hacımemiş Mahallesi’nde, dün gece garip bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir takı mağazası kapısında bulunan ve yılbaşı için hazırlanan süs, sokaktan geçen bir kadın tarafından alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda kadının sokaktan geçerek süs gözüne kestirip aldığı ve sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

Yılbaşı için hazırladığı süsün yerinde olmadığını anlayınca kameraları inceleyen iş yeri sahibinin ise olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA