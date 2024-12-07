Şilili Escobar'dan İstanbul'da Milyonluk Soygun: İçinden Örümcek Adam Çıktı!

Olay 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti. Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J.(28) olduğunu belirledi.

OTELDE YAKALANDI

Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA