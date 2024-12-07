MİT'ten PKK'ya Irak'ta Nokta Atış Operasyon: PAJK Yöneticisi Etkisiz Hale Getirildi

PKK/KCK’nın kadrolarına 1992’de katılan Mürvet Gülsever, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesinde yer alıyordu. MİT’in istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK’lı Gülsever’in örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde olduğu tespit edildi.

Teröristin Türkiye’ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlendi.

Yapılan hassas çalışmalar sonucunda, Irak/Süleymaniye kırsalında PKK/KCK’nın kadın örgütlenmesi PAJK’ın sözde sorumlularından, KCK Yöneticisi Gülsever’in, son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Hakkında terörden aranma kayıtları bulunan PKK/KCK’lı Gülsever için operasyon kararı alındı. Gülsever’in tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. PKK/KCK mensubu Mürvet Gülsever Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTTEKİ GEÇMİŞİ

Aslen Mardinli olan Jiyan Herdem kod Mürvet Gülsever, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1992 yılında Mardin’den PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

Terör örgütü tarafından silahlandırılarak Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüttü.

Suriye’de Abdullah Öcalan’ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Terör örgütünün üst kadın yapılanması PAJK Meclisi’nde faaliyet yürüttü.

Kaynak: İHA