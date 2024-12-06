MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Türkiye'ye Getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanmasının sözde sorumlularından 'Yılmaz' kod adlı Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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MİT'ten Sınır Ötesi Operasyon, PKK/KCK'nın Sözde Sorumlusu Türkiye'ye Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'lı Serhat Özmen'i, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen’in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Özmen, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı.

Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK’lı Özmen'in, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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