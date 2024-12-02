MİT'ten Suriye'de Operasyon! PKK'nın Sorumlularından Yaşar Çekik Etkisiz Hale Getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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MİT'ten Suriye'de Operasyon! PKK'nın Sorumlularından Yaşar Çekik Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG'nin sorumlularından "Yaşar Hakkari" kod adlı Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

TERÖR EYLEMLERİ PLANLADI

1993 yılında terör örgütüne katılan terörist Çekik'in Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2010’da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenlediği, 2011'de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanlığına ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik 1 askeri şehit olduğu terör eylemleri planladığı ve talimatını verdiği belirlendi.

MİT'ten Suriye'de Operasyon! PKK'nın Sorumlularından Yaşar Çekik Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

MİT; Türkiye, Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çelik'in Suriye'nin Şehba bölgesinde terörist eylemlerine devam ettiğini tespit etti.

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Kaynak: AA

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