Bursa'da Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp İntihar Etti

Türkiye'de neredeyse her gün yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Bursa'da bir erkek, birlikte yaşadığı kadınla silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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Bursa'da Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp İntihar Etti

Bursa'nın Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), ismi henüz öğrenilemeyen birlikte yaşadığı kişi silahla ateş açtı. Zanlı daha aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da Kadın Cinayeti: Birlikte Yaşadığı Kadını Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

Kaynak: AA

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