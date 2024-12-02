CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 11. Gün: İşte Dakika Dakika Gelişmeler

Türkiye tarihinin en büyük sağlık skandallarından biri olan Yenidoğan Çetesi davasında bugün 11. gün. İstanbul’da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Gazeteci Nagihan Yılkın davayla ilgili gelişmeleri aktarıyor.

11.32 'MÜSTEHCEN ŞEYLER KONUŞUYORDUK'

Mahkeme Başkanı: Fırat Sarı ile görüşürken "WhatsApp'tan görüşelim" diyorsun.

Mehmet Gürül: Konuşmanın bir yerlerinde iş dışında başka şeylerden müstehcen şeylerden konuşulmaya başlanıyor. Telefon çekmiyor bazen.

11.25 'GÖRÜNTÜLERİ SİLDİR'

Mahkeme Başkanı: "Sizden epikriz isteyecekler. Dijital görüntüleri sildir" diyorsun?

Mehmet Gürül: Akciğer filmleri zaten silinmedi. Entübasyon tüpleri plastiktir, küçük ve incedir. Filmde gözükmeyebilir. Radyoloji hekimleri de göremeyebilir. Entübasyon raporlanmazsa epikrizle uyumlu olmaz. Ben de bunun üzerine raporların düzenlenmesi, dijital görüntülerin yanıltıcı olmaması adına böyle bir şey söyledim.

11.19 ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞLER

Mahkeme Başkanı: Sen yine telefonlara dikkat et diyor Fırat Sarı. Ne diyorsun?

Mehmet Gürül: Fırat Sarı, Doğukan’ın telefonların dinlendiğine dair bilgi vermiş. Polis tanıdığı telefonların dinlendiğini söylemiş. Ondan ötürü.

11.08 'BENİM TEK SUÇUM...'

Mahkeme Başkanı: Cansu "yenidoğana denetime gelmişler, dışçıları göndersenize" diyor. Ne diyeceksin?

Mehmet Gürül: Benim burada tek suçum. Dış nöbetçileri saklamak. Dışarıdan getirilen hemşirelerin yeterli özellikleri olmadığından bahsediliyor. Bunların yalnızca SGK sözleşmeleri yok. Biz bunların hastalara eksiksiz baktıklarını görüyoruz. SGK kayıtları olmadığı için hastaneye zarar gelmesin diye çıkmalarını söyledim.

Mahkeme Başkanı: "Sadece senin işletmeleri basmışlar" diyorsun Fırat Sarı’ya?

Mehmet Gürül: 10 tane hastaneye aynı anda gittiklerini söylediler. Konuşmamız budur.

11.07 İLAÇLARIN SATILMASI

Mehmet Gürül: Curosurf SGK’dan satın alınmıyor, üretici firmadan satın alınıyor. Hastanede buzdolabında duruyor. Curosurf ilaçlarının satıldığı ile ilgili duyumlar aldım. Fırat Sarı, Hasan Basri ve Hakan Doğukan Taşçı satıyor diye. İlaç soğuk zincir ilacıdır, uygun şartlarda taşınmadığı ve saklanmadığı zaman bozulur. İlacın hayat kurtarıcı özelliği ortadan kalkar. Sağlığa zarar verir. Curosurf ile ilgili konuşmamız bu yöndedir.

10.40 DURUŞMA BAŞLADI

Bugünün ilk tutuksuz sanığı doktor Mehmet Gürül, sanık kürsüsüne geldi.

Mahkeme Başkanı: Medisense’den gelen paralar var…

Doktor Mehmet Gürül: 125 bin lira maaşım vardı. Ben standart maaş alıyordum. Bazen kendi hesabından bazen şirketten geliyordu. Mahkeme başkanı: Fırat Sarı ile ev mi aldınız? Mehmet Gürül: Fırat sarı ile ortak ev aldık. Benim 500 bin liram vardı. Borç aldım 500 bin, öyle aldık.