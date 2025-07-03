Netanyahu'nun Bir Oğlu Adını Değiştirdi, Diğer Oğlu İfadeye Çağrıldı

Netanyahu’nun oğlu Avner'in, İngiltere’ye eğitim için giderken güvenlik kaygısıyla adını “Avi Segal” olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Bu kimlikle 502 bin sterline daire satın aldı ve Oxford Üniversitesi’ne kaydoldu. İsrail'de pasaport ve ehliyetini de yeni isme geçiren Avner, tüm bu işlemleri gizlilik içinde yürüttü.

Netanyahu'nun Bir Oğlu Adını Değiştirdi, Diğer Oğlu İfadeye Çağrıldı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu’nun, 2022 yılında yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye gitmeden önce güvenlik gerekçesiyle ismini değiştirdiği ortaya çıktı.

BABAANNESİNİN SOYADINI ALDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı bölgelerde “Netanyahu” soyadıyla dikkat çekmekten çekinen Avner, babaannesinin soyadını kullanarak ismini “Avi Segal” olarak değiştirdi. Bu yeni kimlikle üniversite kaydı yaptıran ve 502 bin sterline nakit ödeme yaparak bir daire satın alan Avner’in, ehliyet ve pasaport dahil tüm resmi belgelerini de bu isimle yenilediği belirtildi.

Netanyahu'nun Bir Oğlu Adını Değiştirdi, Diğer Oğlu İfadeye Çağrıldı - Resim : 1

ALDIĞI EVİ BİLDİRMEDİ

İsrail kimlik yasalarına göre, yurt dışında alınan ve değeri 2 milyon şekelin altında kalan gayrimenkullerin vergi dairesine bildirilmesi zorunlu değil. Avner’in daireyi, şekelin değersiz olduğu bir dönemde alarak 1,97 milyon şekel ödemesi nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunmadığı ifade edildi. Kaynağın ailesi olduğunu söyleyen Avner’in, 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’e döndüğü öğrenildi.

YAIR NETANYAHU İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan, Netanyahu’nun diğer oğlu Yair Netanyahu’nun, hakkı olmadığı halde diplomatik pasaport almasıyla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında polis tarafından ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Netanyahu'nun Bir Oğlu Adını Değiştirdi, Diğer Oğlu İfadeye Çağrıldı - Resim : 2

Yair'in hak sahibi olmadığı halde diplomatik pasaport aldığından şüphelenildiği ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) bunun gerekli olmadığına inandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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