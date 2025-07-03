Trump'tan Powell’a İstifa Çağrısı: 'Derhal Görevden Ayrılmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın istifasını istedi. Trump, Powell’ı görevi kötüye kullanmakla suçlayan Pulte’nin iddialarına destek verdi. Eleştirilerin odağındaki Powell’dan henüz açıklama gelmedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Powell’a İstifa Çağrısı: 'Derhal Görevden Ayrılmalı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok geç. Derhal istifa etmeli." ifadelerini kullanarak Powell’ın görevini bırakması gerektiğini söyledi. Bu çıkış, Powell’ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesiyle ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından geldi.

Trump’ın bu açıklaması, Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre’ye yaptığı “Powell’ın soruşturulması” çağrısını destekler nitelikte oldu. Pulte, Powell’ı “siyasi yanlılıkla” suçlamış ve Senato’daki oturumda gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini ileri sürmüştü. Ayrıca Powell’ın, Fed binasının renovasyonu hakkında Kongre’yi yanıltarak görevi kötüye kullandığını iddia etmişti.

Trump, başkanlığı döneminde de Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, özellikle faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığını savunmuştu. Yeni dönemde de Fed politikalarına karşı çıkışlarını sürdüren Trump, bu defa doğrudan istifa çağrısıyla tartışmayı yeniden alevlendirdi. Powell cephesinden ise şu ana dek resmi bir yanıt gelmiş değil.

Kaynak: AA

Etiketler
FED Donald Trump
Son Güncelleme:
Gazze’de Ateşkes An Meselesi! İsrail ve Hamas'tan Peş Peşe Açıklama Gazze’de Ateşkes An Meselesi! İsrail ve Hamas'tan Peş Peşe Açıklama
İsrail'den İran'a Yaptırım Çağrısı: 'Şimdi Devreye Sokmanın Zamanı' İsrail'den İran'a Yaptırım Çağrısı
Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor Kilo Vermek İsteyenler Dikkat: Güne Bunu Tüketerek Başlayan Hızla Kilo Veriyor
Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası Aktif Fay Hattı Sorgulama: Evimin Altından Fay Hattı Geçiyor mu? İşte Riskli Diri Fay Hattı Haritası
ÇOK OKUNANLAR
Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Sağlık Durumuyla İlgili Endişelendiren Açıklama Murat Çalık'ın Sağlık Durumuyla İlgili Endişelendiren Açıklama
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
İtalyanlardan Bomba İddia: Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi Osimhen 'Galatasaray' Kararını Verdi