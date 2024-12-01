Çatışmalar Sürüyor: Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu’nda!

Suriye'de cihatçıların saldırıları devam ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini vurguladı. Rus savaş uçakları ise Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Suriye Milli Ordusu , PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı. Tel Rıfat ilçe merkezinin tümüne hakim olan SMO, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

Son Güncelleme:
Çatışmalar Sürüyor: Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu’nda!

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçılar ile Beşar Esad önderliğindeki Suriye Ordusu arasında son yılların en büyük çatışmaları yaşanıyor. Cihatçılar, Halep’in büyük bir kısmını ele geçirdi. Suriye ordusu, Halep’ten “geçici olarak” çekildi.

300'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre dördüncü günden itibaren devam eden çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor.

Çatışmalar Sürüyor: Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu’nda! - Resim : 1

DARBE İDDİASI

Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi.

HAVA SALDIRISI

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

IRAK-SURİYE SINIRI KAPATILDI

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şii Sudani, Suriye'nin güvenliğinin Ortadoğu için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çatışmalar Sürüyor: Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu’nda! - Resim : 2

ESAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların gölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve köklerini kazıma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Açıklamada, “Nahyan, görüşmede ülkesinin Suriye devletini desteklediğini ve terörle mücadelede yanında olduğunu bir kez daha vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalar Sürüyor: Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu’nda! - Resim : 3

MSB: TÜRK BİRLİKLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, önceki gün yaptığı açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Çatışmalar Sürüyor: Tel Rıfat Suriye Milli Ordusu’nda! - Resim : 4

SMO OPERASYON BAŞLATTI

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

ORDU TEL RIFAT MERKEZİNE KADAR ULAŞTI

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi meydanına kadar ulaşırken, dış kesimlerde teröristlerle çatışmalar sürüyor.

TEL RIFAT SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDA

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tümüne hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane VurduRus Savaş Uçakları Halep'te Hastane VurduDünya

Suriye'de Esad Karşıtları Halep Kent Merkezine GirdiSuriye'de Esad Karşıtları Halep Kent Merkezine GirdiDünya

Kaynak: AA-DHA-İHA

Son Güncelleme:
Suriye Milli Ordusu'ndan Terör Örgütüne Operasyon Suriye Milli Ordusu'ndan Terör Örgütüne Operasyon
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu Rus Savaş Uçakları Halep'te Hastane Vurdu
Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor