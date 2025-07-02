Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin adlı maddenin kanser hücrelerinin yayılmasını durdurabileceğini ortaya koydu. Leicester Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, kurkuminin bağırsak kanseriyle mücadelede umut verici sonuçlar verdiği belirtildi.

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Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor
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Laboratuvar ortamında yapılan testlerde kurkuminin, kanser hücrelerinin çoğalmasında rol oynayan belirli bir proteini etkisiz hale getirdiği gözlemlendi. Araştırmacılara göre bu madde, zararlı hücrelerin hem çoğalmasını engelliyor hem de mevcut tümörlerin daha az aktif hale gelmesini sağlıyor. Kurkuminin, kanserin ilerlemesini ve tekrarını durdurmaya yardımcı olabileceği ifade edildi.

Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor - Resim : 1

YAŞAM SÜRESİ UZADI

Çalışma kapsamında fareler üzerinde de deneyler gerçekleştirildi. Deneylerde kullanılan kurkumin takviyesi, tümör gelişimini yavaşlatmakla kalmadı, aynı zamanda deneklerin yaşam sürelerini uzattı. Bu etkinin insanlar üzerindeki karşılığı için günde yaklaşık 1,5 ila 2 gram kurkumin alınması gerektiği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, bu miktarın normal beslenme yoluyla karşılanmasının zor olduğunu vurguluyor. Çünkü zerdeçalın içinde yer alan kurkumin oranı sadece %2 ila %5 arasında değişiyor. Bu nedenle, bu maddeyi yeterli düzeyde almak için çoğu zaman takviye ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor.

SADECE LEZZETLİ DEĞİL AYNI ZAMNADA SAĞLIKLI

Geleneksel Hint ve Asya mutfağının vazgeçilmez baharatı olan zerdeçal, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak biliniyor. Kurkuminin yalnızca kanserle değil, aynı zamanda artrit gibi iltihaplı hastalıklarla ilişkili ağrılarda da etkili olduğu belirtiliyor.

DAHA FAZLA ÇALIŞMA GEREK

Kanser Araştırmaları Vakfı Cancer Research UK de kurkuminin önemli bir potansiyele sahip olduğunu doğruluyor. Ancak bu maddenin ne kadar etkili olduğunun ve ideal dozunun belirlenebilmesi için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor - Resim : 2

BAĞIRSAK KANSERİ GENÇ YAŞTA ARTIYOR

İngiltere’de her yıl yaklaşık 44 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor ve bu hastalık nedeniyle 17 bin kişi yaşamını yitiriyor. Son yıllarda ise hastalığın 20’li ve 40’lı yaş grubundaki bireylerde de yaygınlaşmaya başladığı dikkat çekiyor. Uzmanlar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite, yüksek oranda işlenmiş et tüketimi ve düşük lifli diyetlerin bu artışta etkili olduğunu belirtiyor.

E. COLİ UYARISI

Araştırmacılar ayrıca, az pişmiş et ürünleri veya iyi yıkanmamış sebzeler yoluyla bulaşan E. coli bakterisinin, kolon kanseri riskini artırabileceğine dair bulgulara da ulaştı. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve sağlıklı gıda tüketimi, kanser riskinin azaltılmasında kritik öneme sahip.

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Kaynak: Haber Merkezi

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