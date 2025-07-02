SGK Uzmanı Canlı Yayında Son Noktayı Koydu! En Düşük Emekli Maaşında Bu Rakam Kaçınılmaz Olacak
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde. Yeni zam oranlarının belli olacağı bu kritik eşik öncesinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: TGRT Haber
Temmuz zammına kısa bir süre kala TGRT Haber ekranlarında konuşan Yılmaz, en düşük emekli maaşının ne kadar olabileceğine dair tahmini rakam verdi. SGK uzmanı, emeklilerin gelirlerinde ciddi bir iyileşme beklentisinin olduğunu ancak açıklanacak zammın bu beklentileri karşılamayabileceğini söyledi.
ZAM ORANI NETLEŞİYOR
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu oranın doğrulanması halinde, yılın ilk altı aylık enflasyon farkı baz alındığında emeklilere yapılacak zammın yaklaşık yüzde 16,94 düzeyinde olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?
Ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam alarak 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşının, benzer bir zam oranının Temmuz’da da uygulanması halinde 16.920 TL’ye çıkabileceği öngörülüyor. Bu da maaşların yaklaşık 17 bin lira bandına dayanabileceğini gösteriyor.
"SEYYANEN ZAM VEYA REFAH PAYI KAÇINILMAZ"
Ancak SGK Uzmanı Emin Yılmaz’a göre, bu artış emeklilerin gerçek yaşam maliyetleriyle kıyaslandığında yeterli değil. TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı ve bekar bir çalışanın aylık yaşam giderleriyle kıyaslandığında, 17 bin TL seviyesinin hala oldukça düşük kaldığını vurgulayan Yılmaz, “Bu noktada refah payı ya da seyyanen bir destek kaçınılmaz olabilir” şeklinde konuştu.
Yarın açıklanacak TÜİK verileri sonrası emekliler için net zam oranı belirlenmiş olacak. Hükümetin enflasyon farkına ek olarak refah düzenlemesi yapıp yapmayacağı ise şimdiden büyük merak konusu.