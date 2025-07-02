SGK Uzmanı Canlı Yayında Son Noktayı Koydu! En Düşük Emekli Maaşında Bu Rakam Kaçınılmaz Olacak

"SEYYANEN ZAM VEYA REFAH PAYI KAÇINILMAZ"

Ancak SGK Uzmanı Emin Yılmaz’a göre, bu artış emeklilerin gerçek yaşam maliyetleriyle kıyaslandığında yeterli değil. TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı ve bekar bir çalışanın aylık yaşam giderleriyle kıyaslandığında, 17 bin TL seviyesinin hala oldukça düşük kaldığını vurgulayan Yılmaz, “Bu noktada refah payı ya da seyyanen bir destek kaçınılmaz olabilir” şeklinde konuştu.