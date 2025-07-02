Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı
Elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken modelleriyle öne çıkan Çinli üretici BYD, Temmuz 2025 fiyat listesini güncelledi. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanına layık görülen BYD Seal U EV, son zam dalgasından en çok etkilenen model oldu. Aracın fiyatına 765 bin TL gibi rekor seviyede artış yapılırken, yeni fiyatı 2 milyon 690 bin TL olarak belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce 1 milyon 925 bin TL fiyat etiketiyle satışta olan BYD Seal U EV, Temmuz itibarıyla yüzde 40 ÖTV dilimine girdi. Bu değişiklik, aracın fiyatına doğrudan yansıdı. Donanım paketinde herhangi bir güncelleme yapılmazken, vergi düzenlemesi nedeniyle araç sınıf atlamış oldu.
BYD SEAL U EV ÖZELLİKLERİ NELER?
Maksimum Güç: 218 HP (160 kW)
Tork: 330 Nm
0-100 km/s: 9,6 saniye
Batarya Kapasitesi: 87 kWh
Karma Menzil (WLTP): 500 km
Şehir İçi Menzil (WLTP): 674 km
DC Hızlı Şarj (%10-%80): 43 dakika
Bagaj Hacmi: 425 litre
Seal U’nun hibrit versiyonu olan Seal U DM-i modelinde ise herhangi bir fiyat artışı yapılmadı. Bu model, 2 milyon 115 bin TL fiyatla satışta kalmaya devam ediyor.
DİĞER BYD MODELLERİ DE ZAMLANDI
Sadece Seal U değil, markanın birçok modeli yeni fiyat artışlarından etkilendi. İşte Temmuz 2025 itibarıyla güncel BYD fiyatları:
Markanın kompakt hatchback modeli BYD Dolphin Comfort, haziran ayında 1 milyon 365 bin TL'den satılırken, temmuz itibarıyla fiyatı 1 milyon 435 bin TL’ye yükseldi. Bir üst donanım seviyesi olan Dolphin Design ise 1 milyon 470 bin TL’den 1 milyon 545 bin TL’ye çıkarıldı.
BYD'nin Türkiye pazarında en çok ilgi gören SUV modellerinden Atto 3, önceki ay 1 milyon 710 bin TL’den satılıyordu. Temmuz zammıyla birlikte fiyatı 1 milyon 795 bin TL oldu.
Premium segmentte yer alan BYD Seal Design modelinde fiyat değişikliği yapılmadı ve temmuz ayında da 1 milyon 925 bin TL'den satışta kaldı. Üst donanım paketi Seal Excellence ise yine sabit kalarak 3 milyon 90 bin TL olarak listelendi.
Zamdan en fazla etkilenen model ise Seal U EV Design oldu. Bu modelin haziran fiyatı 1 milyon 925 bin TL iken, temmuzda 765 bin TL artışla 2 milyon 690 bin TL seviyesine çıktı.
Hibrit seçenekler arasında yer alan Seal U DM-i 1.5L Design modelinde ise fiyat değişikliği yapılmadı; bu model temmuzda da 2 milyon 115 bin TL fiyatla satışta. Diğer hibrit model olan Seal U DM-i 1.5T AWD Design ise haziran ayında 2 milyon 950 bin TL iken, temmuzda 2 milyon 995 bin TL’ye yükseldi.
Markanın amiral gemisi modellerinden biri olan Han Executive için de fiyat artışı geldi. Haziran ayında 3 milyon 750 bin TL olan aracın temmuz fiyatı 3 milyon 899 bin TL olarak güncellendi.
Öte yandan Tang Flagship modelinin fiyatı sabit kaldı ve temmuzda da 4 milyon 220 bin TL olarak korundu.