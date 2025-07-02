Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı

BYD'nin Türkiye pazarında en çok ilgi gören SUV modellerinden Atto 3, önceki ay 1 milyon 710 bin TL’den satılıyordu. Temmuz zammıyla birlikte fiyatı 1 milyon 795 bin TL oldu.

Premium segmentte yer alan BYD Seal Design modelinde fiyat değişikliği yapılmadı ve temmuz ayında da 1 milyon 925 bin TL'den satışta kaldı. Üst donanım paketi Seal Excellence ise yine sabit kalarak 3 milyon 90 bin TL olarak listelendi.