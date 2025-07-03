Tutuklu Başkan Murat Çalık'ın Sağlık Durumuyla İlgili Endişelendiren Açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’den İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü ikinci kez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. tedavi altına alınmıştı.

BOYNUNDAN 4 PARÇA KİTLE ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde acil olarak tomografiye alınan Çalık’ın sonuçlarını değerlendiren 12 kişilik hastane heyeti Çalık'a boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yapmıştı. Çalık’ın boynundan 4 parça kitle alındığı öğrenilmişti.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, daha önce yaptığı açıklamada özellikle boyun bölgesinden alınan örneklerin ardından gündeme gelebilecek cerrahi müdahalenin çok ciddi ve kalıcı riskler taşıdığına dikkat çekmişti.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi Hematoloji Servisinde yaklaşık 10 gündür devam eden tetkik süreci, kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, ciddi sağlık bulgularını ortaya koymuştur.

Son yapılan kemik iliği patolojisi sonuçlarına göre, lenfatik sistem kaynaklı anormal bulgular tespit edilmiş olup bu durum, lenfoma (lenf kanseri) riski açısından kuvvetli bir şüphe doğurmuştur. Bu tıbbi şüphe üzerine, daha önce görüntüleme raporlarında da dikkat çekmiş olan boyun bölgesindeki kitle alanından cerrahi müdahale ile biyopsi alınması gerektiği hekimler tarafından belirtilmiştir.

Bu tablo, sadece bir sağlık sorunu değil; aynı zamanda geri dönüşü olmayan, telafisi mümkün olmayan bir hayati riskin göstergesidir. Bu noktada atılacak ya da atılmayacak her adımın vebali ağırdır. Çalık'ın geçmişte atlatmış olduğu lösemi ve lenfoma hastalıklarının yeniden nüksetme ihtimalinin yüksekliği, tedavi sürecinin zaman kaybetmeden başlatılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak tutuklu koşullar, hem teşhis hem de tedavi süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.

'BU SÜRECİN TEDAVİSİ YOK'

Unutulmamalıdır ki;

- Hastanede yapılan son tetkikler, Çalık’ın lenf kanserinin yeniden nüksetmesine dair net bulgular içermektedir.

- Bu sürecin telafisi yoktur.

- Toplum vicdanında derin yaralar açabilecek bu durumun geçmişte acı örnekleri olmuştur.

Adaletin ve insan onurunun gereği, Mehmet Murat Çalık'ın yargılama süreci, tutuksuz olarak sürdürülmeli ve acilen kapsamlı tedavi sürecine erişimi sağlanmalıdır.

Kamuoyunun vicdanına ve karar mercilerinin insafına sunarız.”

Kaynak: Haber Merkezi