30 Gün Şekeri Bırakın, Farkı Görün! Vücuda Resmen Reset Atıyor

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Harvard Üniversitesi’nden iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Dr. Saurabh Sethi’ye göre, şekeri bırakmak yalnızca kilo vermekle sınırlı kalmıyor. Özellikle karaciğer sağlığı üzerinde belirgin bir etkisi bulunuyor. Şeker tüketiminin kesilmesiyle birlikte, karaciğerde biriken yağ oranı azalıyor ve bu durum böbrek fonksiyonlarını da olumlu etkiliyor.

İnsülin direnci ya da prediyabet gibi sorunlar yaşayan bireylerde ise bu değişim, hastalıkların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca damar içi iltihaplanmaların azalmasıyla birlikte kalp-damar sağlığı da korunmuş oluyor.

ZİHİNSEL BERRAKLIĞI ARTIRIYOR, BAĞIRSAKLARI GÜÇLENDİRİYOR

Şekersiz geçen 30 günün ardından en çok dikkat çeken değişimlerden biri de zihinsel kapasitede gözlemleniyor. Birçok kişi, odaklanma süresinin uzadığını ve zihinsel yorgunluğun azaldığını fark ediyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemi güçleniyor; bu da beyaz kan hücrelerinin daha etkin çalışmasıyla açıklanıyor.

Mineral dengesinde de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Özellikle kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi hayati minerallerin vücutta tutulma oranı artıyor; bu da genel sağlığa ekstra katkı sağlıyor.

YÜKSEK ŞEKER TÜKETİMİNİN RİSKLERİ

Uzmanlar, rafine şekerin uzun vadeli kullanımının tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve ciltte erken yaşlanma gibi birçok sorunu beraberinde getirdiği konusunda uyarıyor. Ancak sadece 30 günlük bir arınma bile bu riskleri azaltmaya yardımcı olabiliyor. Öte yandan, bu etkilerin kalıcı olabilmesi için şeker tüketiminin kontrollü şekilde sınırlı tutulması gerektiği vurgulanıyor. Eski alışkanlıklara dönülmesi, kazanımların hızla kaybedilmesine yol açabiliyor.

NE KADAR ŞEKER GÜVENLİ?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yetişkin bireyler için günlük maksimum serbest şeker miktarını 30 gram olarak belirliyor. Çocuklarda bu miktar yaş grubuna göre 10 ila 24 gram arasında değişiyor. Tatlılar, şekerli içecekler ve hazır meyve suları gibi ürünler yüksek şeker içeriğiyle öne çıkarken, doğal şeker kaynakları olan meyve, sebze ve süt ürünleri bu sınırlandırmaya dahil edilmiyor.

ŞEKERSİZ YAŞAM MÜMKÜN MÜ?

30 gün boyunca ilave şekersiz yaşamak kulağa zor gelse de, doğru bir planlamayla mümkün. “Şekersiz beslenme” akımına katılan birçok kişi, yalnızca bu değişimle birlikte kendilerini daha enerjik ve sağlıklı hissettiklerini belirtiyor. Ancak her bireyin metabolizması farklı olduğu için, bu tür bir değişim öncesi bir sağlık uzmanına danışmak önemli bir adım.

Ayrıca, bazı bireylerde aşırı kısıtlayıcı diyetlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği unutulmamalı.

ŞEKERSİZ BESLENME ÖNERİLERİ

Uzmanlar, şekeri kesen bireylerin aşağıdaki besinleri diyetlerine dahil etmelerini öneriyor:

Sebzeler: Brokoli, ıspanak, kabak, tatlı patates

Meyveler: Elma, portakal, kiraz, üzüm

Protein kaynakları: Balık, tavuk, yumurta, tofu

Sağlıklı yağlar: Zeytinyağı, avokado, badem

Karmaşık karbonhidratlar: Kinoa, esmer pirinç, nohut, fasulye

İçecekler: Su, maden suyu, şekersiz çay ve kahve

Kaynak: Haber Merkezi