Avrupa’nın Son Kalesi de Yıkıldı! Tüm Çabaları ve Yatırımları Boşa Çıktı
Avrupa güneş enerjisi sektöründe alarm zilleri çalıyor. Çin’den gelen ucuz ve sübvansiyonlu ürünlerin baskısıyla rekabet gücü zayıflayan Avrupalı üreticiler, artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle üretim krizine girdi. Bu gelişmelerin son kurbanı ise Almanya’da faaliyet gösteren ve kıtanın son güneş paneli üreticilerinden biri olan Glasmanufaktur Brandenburg (GMB) oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Saksonya eyaletine bağlı Tschernitz kasabasında üretim yapan GMB, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirketin genel müdürü Nico Succolowsky, yaptığı açıklamada, alınan karardan yaklaşık 250 çalışanın doğrudan etkileneceğini belirtti.
YATIRIM VE ÇABALAR YETERSİZ KALDI
Succolowsky, Avrupa’daki güneş enerjisi pazarının giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle, tüm yeniden yapılanma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ifade etti. Özellikle Çin’den gelen destekli ürünlerle başa çıkılamadığına dikkat çeken Succolowsky, enerji fiyatlarındaki artışın da bu durumu daha da derinleştirdiğini vurguladı.
Almanya’da güneş enerjisi alanında yaklaşık 107,5 gigawattlık kurulu kapasiteye ulaşılmış durumda ve bu kapasitenin 2030 yılına kadar 215 gigawatt'a çıkarılması hedefleniyor. Ancak yerli üretim bu hedefle ters yönde bir seyir izliyor.