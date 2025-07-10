Avrupa’nın Son Kalesi de Yıkıldı! Tüm Çabaları ve Yatırımları Boşa Çıktı

YATIRIM VE ÇABALAR YETERSİZ KALDI

Succolowsky, Avrupa’daki güneş enerjisi pazarının giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle, tüm yeniden yapılanma girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ifade etti. Özellikle Çin’den gelen destekli ürünlerle başa çıkılamadığına dikkat çeken Succolowsky, enerji fiyatlarındaki artışın da bu durumu daha da derinleştirdiğini vurguladı.