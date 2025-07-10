BYD Sigortaları Kenara Koydu, Hepsini Karşılayacak! Trafik Kazalarında Çığır Açacak Uygulama
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, otomotiv sektöründe emsalsiz bir adım atarak, akıllı park sistemi devredeyken yaşanan kazalarda tüm sorumluluğu üstleneceğini ve kullanıcıların sigorta süreciyle uğraşmadan zararlarının karşılanacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, "Herkes için Akıllı Sürüş" vizyonu kapsamında şubat ayında tanıttığı gelişmiş sürüş destek sistemi "God’s Eye" (Tanrı’nın Gözü) ile öne çıkmıştı. Tam otonom özellikler barındıran bu sistemin, sürücü müdahalesi olmadan 1000 kilometreden fazla yol kat edebildiği ve otomatik park konusunda yüksek başarı gösterdiği belirtilmişti.
SİGORTA YOK, SORUMLULUK BYD'DE
BYD, bugün itibarıyla yaptığı açıklamada, “God’s Eye” platformunun L4 düzeyindeki otomatik park özelliği devredeyken yaşanabilecek kazalarda maddi zararların doğrudan şirket tarafından karşılanacağını duyurdu. Böylece kullanıcıların sigorta şirketlerine başvurmasına gerek kalmadan, hasarların tazmini şirket tarafından üstlenilmiş olacak.
Yeni uygulama Çin genelinde geçerli olacak ve özellikle sigorta primlerinin artmasından endişe eden tüketicilere önemli bir koruma sunacak.
TARİHİ GÜNCELLEME YOLDA
Şirketin verdiği bilgilere göre bu güvence, “God’s Eye” sistemine yönelik bugüne kadarki en büyük yazılım güncellemesiyle aynı döneme denk geliyor. Güncelleme, BYD’nin birçok farklı modelini kapsayacak ve kullanıcı deneyimini ileri taşıyacak.
Yeni yazılım paketi; park etme, sürüş destek sistemleri ve güvenlik alanında üç ana başlık altında önemli yenilikler getiriyor. Bu hamle, BYD’nin otonom sürüş teknolojilerinde liderlik hedefinin altını bir kez daha çiziyor.