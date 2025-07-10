Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar

Bir başkası ise "Xabi Alonso'nun bunu yaptığı ilk maçtan beri Arda Güler'in defansif orta saha oyuncusu olup Toni Kross'u taklit etmeye çalışmasının çılgınlık olduğunu düşünüyordum. Bu durum onun temel özelliklerini öldürüyor ve açıkça o pozisyonda oynayabilecek fiziğe sahip değil. PSG'nin orta sahası tarafından yutuluyor." dedi.