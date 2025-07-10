Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Real Madrid, PSG karşısında hezimeti yaşadı. Karşılaşmanın ardından Arda Güler, hedef tahtasına oturtuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın yarı finalinde milli oyuncumuz Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, PSG karşısında darmadağın oldu. İspanyol devi 4-0’lık hezimetle sahadan ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör Xabi Alonso ve Arda Güler, sert eleştirilerin hedefi oldu.
PSG maçın ilk 25 dakikasında skoru 3-0’a getirirken, golleri 6. dakikada Ruiz, 9'da ve yine 24'te Ruiz attı. Karşılaşmanın ilk devresi 3-0 sona erdi. 87'de Gonçalo Ramos skoru 4-0’a getirdi ve fişi çekti.
Milli yıldızımız Arda Güler, 83 dakika sahada kalırken, yıldız oyuncu PSG'nin güçlü orta saha oyuncularına direnemedi.
İspanyol basınında "Çok yumuşak bir Madrid... çok sert bir veda", "Madrid'in toplu intiharı" ve "Xabi Alonso'nun Real Madrid'i için ilk büyük fiyasko" gibi manşetler dikkat çekti.
Mundo Deportivo ise, Arda Güler için ‘Görünmez’ başlığını attı ve "Türk, Real Madrid'in kaderini asla değiştiremedi. Her zaman oyun dışı kaldı ve topsuz kaldığında kayboldu” ifadelerine yer verdi.
Sosyal medyada da Arda Güler ve Alonso tepkilerin odağı oldu. Bir Real Madrid taraftarı "Alonso işini ciddiye almıyor, turnuvanın en kötü defans oyuncusunu nasıl PSG hücumuna karşı oynatabiliyor? Ve Arda Güler'in ne yaptığını anlamıyorum” diye yazdı.
Bir başkası ise "Xabi Alonso'nun bunu yaptığı ilk maçtan beri Arda Güler'in defansif orta saha oyuncusu olup Toni Kross'u taklit etmeye çalışmasının çılgınlık olduğunu düşünüyordum. Bu durum onun temel özelliklerini öldürüyor ve açıkça o pozisyonda oynayabilecek fiziğe sahip değil. PSG'nin orta sahası tarafından yutuluyor." dedi.