Osimhen'den Fenerbahçe'ye Büyük Kıyak
Galatasaray'a transferi neredeyse kesinleşen Victor Osimhen, dolaylı yoldan Fenerbahçe'ye bir kıyak yaptı. Al-Hilal, şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızına kafayı taktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın Napoli’den kiralayarak geçen sezon ligin dengelerini altüst eden transferi Victor Osimhen için dünya devleri talip olmuştu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal de dudak uçuklatan teklifiyle Nijeryalı yıldızın aklını çelmeye çalışmıştı.
Osimhen’in Al-Hilal’in ‘uçuk’ teklifini elinin tersiyle reddederek Galatasaray’ın tercih etmesinin ardından adeta Fenerbahçe’ye piyango vurdu.
Al-Hilal’in Osimhen’den istediği sonucu alamamasıyla Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri'ye yöneldiği belirtildi.
Al-Hilal’in daha önce En-Nesyri’ye 30 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak, Fenerbahçe’nin 40 milyon euroda direttiği belirtilmişti.
Bu transferin bu bonservis bedeliyle gerçekleşmesi durumunda tarihe geçecek bir transfere imza atılmış olacak.