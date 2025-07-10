İktidarı Birbirine Katan Olay! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Bakan Ersoy'a Ateş Püskürdü! 'Hiç mi Vicdanınız Sızlamadı?'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sert sözlerle yüklendi. Saral, Türkiye'nin 12 şehidin yasını tuttuğu günlerde düzenlediği etkinlik üzerinden Bakan Ersoy'a "Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz?"

İktidarı Birbirine Katan Olay! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Bakan Ersoy'a Ateş Püskürdü! 'Hiç mi Vicdanınız Sızlamadı?'
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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Trabzon'da düzenlenen ve 9 gün boyunca sürmesi planlanan Kültür Yolu Festivali, 5 Temmuz itibarıyla başladı. Festival kapsamında 34 ayrı noktada 394 etkinlik yapılması planlanırken, organizasyon bazı tartışmalara neden oldu. Türkiye'nin 12 şehit vermenin acısını yaşadığı şu günlerde etkinliklerin durdurulmaması tepki çekti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepkisini dile getirdi. Oktay Saral, Gazze'nin hala İsrail'in katliamları altında olmasına ve 12 şehidin acısının bu kadar taze olmasına rağmen kutlama yapılmasını sert sözlerle eleştirdi.

'BU NE KOPUŞTUR MİLLETİN RUHUNDAN?'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, paylaşımında "Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz?" ifadelerine yer verdi.

Bu etkinliklerle şehit ailelerine kendilerini değersiz hissettirdiklerini söyleyen Saral, "Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan! Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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