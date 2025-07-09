Bakan Ersoy Duyurdu: Türk Devletlerinden 'Ankara' Kararı! İlan Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini duyurdu.

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Bakan Ersoy Duyurdu: Türk Devletlerinden 'Ankara' Kararı! İlan Edildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında "Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı’nda alınan ortak kararla, başkentimiz Ankara 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi" ifadelerine yer verdi..

Ersoy, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Ankara; Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak. 2026 boyunca Ankara’yı hep birlikte keşfedecek, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz."

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