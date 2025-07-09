Bakan Tekin İddiaları Yanıtladı, Lise 2 Yıla Düşecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de lise eğitiminin 2 yıla düşebileceği iddialarına yanıt verdi. Tekin, "Biz izliyoruz, tartışmaları. Raporlara bakıyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları öğretmenler, bakanlıktaki birimler değerlendiriyorlar. En sonunda bir karara varırsak o kararı da ilgili siyasi birimlere bildiririz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sisteminin yerine lisede zorunlu lise eğitiminin de 2 yıla düşürülebileceği iddialarına ilişkin Bakan Yusuf Tekin’den açıklama geldi.

MEB’in, eğitimde 4+4+4 sistemi yerine 2+2 ya da 3+1 modellerini gündeme aldığı belirtiliyordu. Söz konusu düzenleme hayata geçerse, lisede zorunlu eğitimin 2 yıla düşebileceği öngörülüyordu.

AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, “konuya ilişkin soruya, “Türkiye’de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası rakamlara bakıyoruz, bu anlamdaki beklentilere bakıyoruz. Bu konuya kamuoyunda bir talep olursa biz e ilgili birimlerimizle oturup değerlendirmemizi yapar yasama organına bildiririz. Böyle bir düzenleme olursa olur. Ama şu anda biz de kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Biz izliyoruz, tartışmaları. Raporlara bakıyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları öğretmenler, bakanlıktaki birimler değerlendiriyorlar. En sonunda bir karara varırsak o kararı da ilgili siyasi birimlere bildiririz." diye konuştu.

MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki ModelMEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki ModelGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yusuf Tekin Lise
Son Güncelleme:
Bakan Ersoy Duyurdu: Türk Devletlerinden 'Ankara' Kararı! İlan Edildi Bakan Ersoy Duyurdu! Türk Devletlerinden 'Ankara' Kararı
Neden Her Gün Çilek Tüketmelisiniz? İşte Sağlık Açısından 10 Neden Neden Her Gün Çilek Tüketmelisiniz? İşte Sağlık Açısından 10 Neden
Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız
Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler'den CHP'li Başarır’ın İddialarına Yanıt! ‘Özür Dilemelidir’ Vahit Kiler'den CHP'li Başarır’ın İddialarına Yanıt! ‘Özür Dilemelidir’
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon! Gözaltılar Var
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz