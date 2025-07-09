Bakan Tekin İddiaları Yanıtladı, Lise 2 Yıla Düşecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 sisteminin yerine lisede zorunlu lise eğitiminin de 2 yıla düşürülebileceği iddialarına ilişkin Bakan Yusuf Tekin’den açıklama geldi.

MEB’in, eğitimde 4+4+4 sistemi yerine 2+2 ya da 3+1 modellerini gündeme aldığı belirtiliyordu. Söz konusu düzenleme hayata geçerse, lisede zorunlu eğitimin 2 yıla düşebileceği öngörülüyordu.

AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, “konuya ilişkin soruya, “Türkiye’de ortalama eğitim süresiyle ilgili rakamlara bakıyoruz, uluslararası rakamlara bakıyoruz, bu anlamdaki beklentilere bakıyoruz. Bu konuya kamuoyunda bir talep olursa biz e ilgili birimlerimizle oturup değerlendirmemizi yapar yasama organına bildiririz. Böyle bir düzenleme olursa olur. Ama şu anda biz de kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Biz izliyoruz, tartışmaları. Raporlara bakıyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları öğretmenler, bakanlıktaki birimler değerlendiriyorlar. En sonunda bir karara varırsak o kararı da ilgili siyasi birimlere bildiririz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi