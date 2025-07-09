Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler'den CHP'li Başarır’ın İddialarına Yanıt! ‘Özür Dilemelidir’

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Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın kendisi hakkında söylediği iddialara yanıt verdi. İddiaların hiçbir mesnete dayanmadığını belirten Kiler, söylenenlerin sadece siyasi malzeme amacıyla ortaya atıldığını ifade etti.



Söz konusu işlemlerin iddia edildiği gibi dövizle değil, tamamen Türk Lirası üzerinden ve bağımsız ekspertiz raporlarına dayanarak yürütüldüğünü aktaran Kiler, “2019 yılına ait TL bazlı yapılandırma işlemini bugünün döviz kuru ile karşılaştırarak yanıltıcı “zarar” hesaplamaları yapmak, bu yolla hem kamuoyunu yanıltmaya hem de insanları itibarsızlaştırmaya çalışmak en azından edep adap dışıdır” dedi.

'İŞLEM SONUCUNDA ZARAR OLUŞMADI'

2019’da bankalar ile yürütülen yapılandırma sürecinde, Kiler GYO'nun yaklaşık borcunun banka önerisi ile Sapphire AVM ve Rezidans’taki taşınmazların devredilerek kapatıldığını vurgulayan Kiler, “Bu işlem ile iddia edildiği gibi bankaların aleyhine değil, tamamen lehlerine bir yapı oluşturulmuştur. İddia ve hakaret sahibinin görmek istemediği bir olay da, kamu bankaları tarafından yapılan açıklamalarda, işlem sonucunda zarar oluşmadığı, tüm alacakların faizleriyle birlikte tahsil edildiği net şekilde beyan edilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı.

'İŞLEMLER TL BAZLI VE ŞEFFAF GERÇEKLEŞTİ'

“Sapphire AVM, 2023 yılına kadar rezidansların satışını başarıyla gerçekleştirmiş olan banka tarafından uzun süre kamuya açık ilanlarla satışta tutulmuş, ancak yatırımcı ilgisi görmediği için elden çıkarılamamıştır” diyen Vahit Kiler, söz konusu iddiaya şu yanıtı verdi: “Taşınmazın operasyonel yükünü hafifletmek amacıyla, Halkbank yönetimi tarafından geri satış önerisi Kiler Grubu’na iletilmiştir. Kiler’in talip olduğu doğru değildir. İşlem, bağımsız ekspertiz raporları doğrultusunda, banka tarafından belirlenen koşullarla ve tamamen TL bazlı ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmiştir.”



Halkbank Genel Müdürü’nün kamuya açık beyanlarında da bankanın bu işlemden zarar etmediğini ve faizleriyle birlikte fazlasıyla tahsil ettiğini açıkça belirttiğini hatırlatan Kiler, şöyle devam etti: “2019’daki borç yapılandırmasında, bankalara yalnızca Sapphire AVM değil, rezidans bağımsız bölümleri de devredilmiştir. Oysa 2023’te gerçekleştirilen geri alım işlemi yalnızca AVM ile sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla, iki işlemin doğrudan ve yüzeysel biçimde karşılaştırılması ne teknik olarak doğrudur ne de hakkaniyetlidir.”

‘ALİ MAHİR BAŞARIR’A DÜŞEN ÖZÜR DİLEMEKTİR’

Her iki işlemin yasal, şeffaf, denetime açık ve kamu yararını gözeten şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kiler, “Bankaların alacakları eksiksiz tahsil edilmiş, kamu zararı oluşmamıştır. Kur ve oran manipülasyonuna dayalı yorumlar, teknik olarak geçersizdir ve sadece algı operasyonuna hizmet etmektedir” dedi. Her türlü yasal haklarını kullanacaklarının altını çizen Kiler, Ali Mahir Başarır’ın kendisinden, Kiler Holding’ten ve bankadan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi