Sağlık Bakanlığı Ne Zaman 18 Bin Personel Alacak? Bakan Kemal Memişoğlu Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan AKP grup toplantısı öncesi 18 bin sağlık personeli alımı için 2. etap açıklaması geldi. Memişoğlu, tarih vererek eylül ayını işaret etti.

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Sağlık Bakanlığı Ne Zaman 18 Bin Personel Alacak? Bakan Kemal Memişoğlu Tarih Verdi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM’de AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak için başlatılan 37 bin sağlık çalışanı atamasının ikinci etabıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Memişoğlu, “Eylül ayında ilerleyeceğiz. 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız” dedi. Bakan Memişoğlu’nun açıklaması, sağlık sektöründe çalışanların ve iş bekleyen sağlık mezunlarının merakla beklediği atama takvimine dair net bir bilgi sunarken, eylül ayında yayımlanacak ilanın detayları da merak konusu oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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