Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;

  • Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Selçuk Ünal,
  • Belçika Krallığı Büyükelçiliği’ne Görkem Barış Tantekin,
  • Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Esra Toplu,
  • Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’ne Fatma Ceren Yazgan atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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