Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: 4 Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Çin, Belçika, Litvanya ve Hollanda büyükelçiliklerine atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre;
- Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Selçuk Ünal,
- Belçika Krallığı Büyükelçiliği’ne Görkem Barış Tantekin,
- Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Esra Toplu,
- Hollanda Krallığı Büyükelçiliği’ne Fatma Ceren Yazgan atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: