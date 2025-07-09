LeMan Dergisi Soruşturmasında Flaş Gelişme! Havalimanına Girer Girmez Gözaltına Alınacak

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Soruşturma çerçevesinde sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Bunun üzerine Aslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Özdemir'in ifadesinin alınması sonrasında mevcutlu olarak savcılık makamında hazır edilmesi talimatının verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

26 Haziran 2025’te LeMan dergisinin yayımladığı bir karikatür, sosyal medyada Hz. Muhammed ve Hz. Musa’yı tasvir ettiği iddiasıyla büyük tepki çekti. İBDA-C bağlantılı Büyük Doğu Akıncılar Derneği’nin çağrısıyla 30 Haziran’da gerici bir grup, derginin Beyoğlu’ndaki binasına taş ve sopalarla saldırdı. Grup, “Ya Allah, bismillah, Allahu ekber”, “Kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat” ve “Kafir LeMan hesap verecek” gibi sloganlar attı; binanın camları kırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, karikatürün “dini değerleri alenen aşağılama” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İnançlarımıza yönelik saygısızlık kabul edilemez” diyerek soruşturmayı duyurdu. Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında ters kelepçe uygulanması ve görüntülerin paylaşılması tepki çekti. 2 Temmuz’da dört şüpheli, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı; Pehlevan’a ek olarak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildi.

LeMan, karikatürün Hz. Muhammed’i değil, İsrail bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ı temsil ettiğini söyledi. Dergi, “Eserde Hz. Muhammed’e referans yoktur, 200 milyondan fazla kişi Muhammed ismini taşıyor” açıklamasını yaptı. Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, karikatürün barış mesajı içerdiğini ve yanlış yorumlandığını belirtti. Ancak derginin ilgili sayısı toplatıldı, sosyal medya hesaplarına erişim engellendi ve mali soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA