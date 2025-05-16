MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki Model

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminde radikal bir değişiklik için düğmeye bastı. 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 modellerinin bakanlığın gündeminde olduğu belirtildi. Eğitim sistemi değişiyor mu? Yeni sistemlerde süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar…

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MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki Model

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yakın zamanda yaptığı ‘12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var’ açıklaması gündem olmuştu.

Bakan Tekin’in bu açıklaması sonrasında ‘Bakanlık yeni bir sistem mi getirecek?’ sorusu tartışılmaya başlandı.

MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki Model - Resim : 1

İKİ YENİ EĞİTİM SİSTEMİ MASADA

Haber Global'de yer alan habere göre 2012 yılından bu yana uygulanan eğitim sisteminin değişmesi için MEB, eğitim sisteminde yeni değişiklik için harekete geçti. MEB, eğitimde 4+4+4 sistemi yerine 2+2 ya da 3+1 modellerini gündeme aldı.

MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki Model - Resim : 2

2 YIL SONRA DİPLOMA

Alternatif eğitim modeller arasında, lise eğitiminde ilk 3 yılın zorunlu, son yılın üniversiteye hazırlık süreci olarak yapılandırıldığı 3+1 modeli ile ilk 2 yılın ardından diploma verilmesini ve öğrenciler için 2 yıl daha akademik veya mesleki eğitim sunulmasını öngören 2+2 modeli yer alıyor.

MEB'den Eğitimde Yeni Dönem Sinyali! Lise 2 Yıla mı Düşüyor? İşte 4+4+4’e Alternatif Yeni İki Model - Resim : 3

'2+2 SİSTEMİ DİKKATİMİ ÇEKTİ'

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin bakanlığın masasına taşıdığı ifade edilen yeni eğitim modellerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Basında yer alan 2+2 sistemi özellikle dikkatimi çekti. Bu sistemde, 2 yıl lise eğitimi alan öğrencilerin, isteyenlerin 2 yıl daha eğitim-öğretime devam edebileceği belirtiliyor. Ancak eğitim sisteminde isteyen ve tercihe bırakma gibi kavramlar yer almamalıdır. Şu anda zorunlu eğitim olmasına rağmen okula devam etmeyen öğrenci sayısı 700 bine yaklaşmaktadır. Tercihe bırakıldığında bu sayı daha da artacaktır.

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Kaynak: Haber Glbal

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