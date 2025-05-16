Ankesörlü Hatla Talimat, Sosyal Medyayla Propaganda! Jandarma Düğmeye Bastı: 27 İlde FETÖ'ye Şafak Baskını
Ankesörlü hatlarla iletişim, sosyal medya üzerinden propaganda ve örgüte finans desteği... FETÖ'nün yeniden yapılanma girişimine karşı jandarma harekete geçti. 101 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik 27 ilde düzenlenen geniş çaplı jandarma operasyonlarında 101 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıklarının eş zamanlı çalışmalarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, gözaltına alınan şüpheliler:
-FETÖ’nün "güncel yapılanması" içinde faaliyet yürütmek,
-Ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt yöneticileriyle irtibat kurmak,
-Terör örgütüne finans sağlamak,
-Sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yapmak
suçlamalarıyla aranıyordu.
27 İLDE OPERASYON
Operasyonların düzenlendiği iller Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ oldu.
Gözaltıların yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.
Kaynak: Haber Merkezi