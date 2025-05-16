Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Zincirleme Kazada 5 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kocasinan Bulvarı'nda yaşanan kazada, 3 otomobil ile bir ticari araç birbirine girdi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafikte bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA

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