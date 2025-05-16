Eski CHP'li Belediye Başkanı Ali Rıza Koç Bahçesinde Ölü Bulundu
Ankara’nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında görev yapan eski CHP'li belediye başkanı Ali Rıza Koç, Antalya’da kendisine ait avokado bahçesinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında İnceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki Ali Rıza Koç, evinin yanındaki avokado bahçesini sulamak üzere dışarı çıktı. Uzun süre dönmeyince endişelenen yakınları, bahçeye çıktıklarında Koç'u yerde hareketsiz yatarken buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, eski başkanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koç'un cenazesi, savcılık talimatıyla önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA