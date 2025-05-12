Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Operasyon: 11,4 Ton Uyuşturucu Madde Yakalandı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Teknolojik sistemler ve gelişmiş analiz yöntemleriyle yürütülen operasyonlar sonucunda, toplam değeri 16 milyar 546 milyon Türk Lirası'nı bulan uyuşturucu madde ve çeşitli kaçak eşya ele geçirildi.

Yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen 2 bin 349 operasyonda;

11,4 ton uyuşturucu madde,

71 milyon 221 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki,

28 milyon 476 bin adet tekstil ürünü,

17 milyon 936 bin adet çeşitli eşya yakalandı.

Yapılan açıklamada, yakalanan kaçak ürünlerin arasında canlı hayvandan elektronik eşyalara, tarihi eserlerden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazenin bulunduğu vurgulandı.

NİSAN AYINDA ARTIŞ

Yalnızca 2025 yılı Nisan ayında yapılan operasyonlarda yakalanan kaçak eşya ve uyuşturucu maddelerin toplam değeri 3 milyar 892 milyon Türk Lirası oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 231 artışa işaret ediyor.

Nisan ayı boyunca yapılan operasyonlarda;

1,4 ton uyuşturucu,

13 milyon 810 bin adet tekstil ürünü,

2 milyon 58 bin adet çeşitli kaçak eşya,

211 adet lüks araç ele geçirildi.