Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı

Antalya’dan Isparta’ya 10 Mayıs’ta gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, emdirilmiş kâğıt üzerinde toplamda 729 dozluk sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ele geçirilen maddenin ticari amaçla taşındığı değerlendirilirken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA